У Прилуках жінка віддала майже мільйон аби зняти порчу

У місті Прилуки 18 лютого 2 шахрайки вговорили 67-річну пенсіонерку віддати їм майже мільйон гривень. Вона повірила, що жінки знімуть порчу з її родини.

За словами потерпілої, до неї просто на вулиці підійшли 2 незнайомки і запропонували свою допомогу. Сказали, що "побачили" на ній порчу, від якої нібито потерпає уся її родина.

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Пенсіонерка легко піддалася впливу шахрайок, оскільки всі члени її родини якраз захворіли.

Жінка погодилася винести з дому всі заощадження для зняття негативної енергетики,

– розповідають в Нацполіції.

Зрештою вона віддала зловмисницям 30 тисяч доларів, 1 500 євро і 20 тисяч гривень.

Коли шахрайки узяли гроші й пішли, пенсіонерка усвідомила, що її обдурили й поскаржилась у поліцію.

Правоохоронці затримали жінок. Вони спочатку поїхали до столиці, а потім рушили в напрямку Дніпра на таксі. Дорогою їх наздогнали поліцейські із Прилук.

З'ясувалося, що затримані – це дві мешканки Донеччини: 1967 і 1989 років народження. У них вилучили усі поцуплені гроші. Поліція перевіряє їх і на можливу причетність до інших подібних злочинів.

Обом затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.