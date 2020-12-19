Чергова провальна спроба контрабанди наркотиків: де кокаїн ховали цього разу – фото, відео
Прикордонники затримали у порту "Южний" партію наркотиків вагою 54 кілограми. Контрабанду в контейнері з вантажем фруктів намагалися доставити в одну з країн Євросоюзу.
У межах програми по контролю за контейнерними перевезеннями прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами виявили чергову партію кокаїну. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.
Читайте також Львівські прикордонники затримали автобус з нелегалами з Іраку та Туреччини: фото
Деталі спроби контрабанди
- Наркотики у контейнері з вантажем фруктів прибули у порт "Южний" з Еквадору.
- Правоохоронці заздалегідь дізналися, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала бути одна з країн ЄС.
- Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче".
Що виявили працівники ДПСУ
- Контрабандний кокаїн важив 54 кілограми.
- Наркотик був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру.
- Приблизна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів.
За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
У порту "Южний" затримали партію наркотиків / Фото Держприкордонслужби
Важив кокаїн 54 кілограми / Фото Держприкордонслужби
Прикордонники завадили спробі контрабанди наркотиків: дивіться відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter