Прикордонники затримали у порту "Южний" партію наркотиків вагою 54 кілограми. Контрабанду в контейнері з вантажем фруктів намагалися доставити в одну з країн Євросоюзу.

У межах програми по контролю за контейнерними перевезеннями прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами виявили чергову партію кокаїну. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

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Деталі спроби контрабанди

Наркотики у контейнері з вантажем фруктів прибули у порт "Южний" з Еквадору.

Правоохоронці заздалегідь дізналися, що кінцевим пунктом доставки "елітного наркотику" мала бути одна з країн ЄС.

Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче".

Що виявили працівники ДПСУ

Контрабандний кокаїн важив 54 кілограми.

Наркотик був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру.

Приблизна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів.

За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Довідка. Протягом 2020 року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось загалом виявити понад 600 кілограмів кокаїну.



У порту "Южний" затримали партію наркотиків / Фото Держприкордонслужби



Важив кокаїн 54 кілограми / Фото Держприкордонслужби

Прикордонники завадили спробі контрабанди наркотиків: дивіться відео