Сигарети замість серветок: прикордонники виявили контрабанду на 20 мільйонів гривень

Джерело:ДПСУ
У порті Чорноморська одеські прикордонники заблокували масштабну оборудку. Вони виявили у контейнері, де начебто були серветки, понад 500 ящиків сигарет.
Держприкордонслужба завчасно мала оперативну інформацію. Тривають остаточні підрахунки вартості нелегальних товарів.
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Працівникам Одеського загону вдалось 24 березня виявити контрабанду спільно з:
У морський порт Чорноморська прибув контейнер. Зазначалось, що вантаж у ньому – серветки. Однак насправді правоохоронці виявили 544 ящики тютюнових виробів іноземного виробництва.
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670 тисяч пачок сигарет контрабандисти начебто планували доправити до Маріуполя. За попередньою оцінкою відповідних органів, приблизна вартість вилученої контрабанди становить 20 мільйонів гривень.
Прикордонникам вдалось обірвати оборудку ділків / Фото ДПСУ