Сигарети замість серветок: прикордонники виявили контрабанду на 20 мільйонів гривень

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Джерело:

ДПСУ

У порті Чорноморська одеські прикордонники заблокували масштабну оборудку. Вони виявили у контейнері, де начебто були серветки, понад 500 ящиків сигарет.

Держприкордонслужба завчасно мала оперативну інформацію. Тривають остаточні підрахунки вартості нелегальних товарів.

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Деталі виявлення контрабанди

Працівникам Одеського загону вдалось 24 березня виявити контрабанду спільно з:

  • митниками;
  • представниками Державної фіскальної служби;
  • працівниками Державної регуляторної служби;
  • Службою безпеки України.

У морський порт Чорноморська прибув контейнер. Зазначалось, що вантаж у ньому – серветки. Однак насправді правоохоронці виявили 544 ящики тютюнових виробів іноземного виробництва.

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670 тисяч пачок сигарет контрабандисти начебто планували доправити до Маріуполя. За попередньою оцінкою відповідних органів, приблизна вартість вилученої контрабанди становить 20 мільйонів гривень.

Прикордонникам вдалось обірвати оборудку ділків / Фото ДПСУ

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