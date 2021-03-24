У порті Чорноморська одеські прикордонники заблокували масштабну оборудку. Вони виявили у контейнері, де начебто були серветки, понад 500 ящиків сигарет.

Держприкордонслужба завчасно мала оперативну інформацію. Тривають остаточні підрахунки вартості нелегальних товарів. Актуально Контрабанда на 3 мільйони: в Одесі вилучили тисячі пачок сигарет з Арабських Еміратів – відео Деталі виявлення контрабанди Працівникам Одеського загону вдалось 24 березня виявити контрабанду спільно з: митниками;

представниками Державної фіскальної служби;

працівниками Державної регуляторної служби;

Службою безпеки України. У морський порт Чорноморська прибув контейнер. Зазначалось, що вантаж у ньому – серветки. Однак насправді правоохоронці виявили 544 ящики тютюнових виробів іноземного виробництва. Держприкордонслужба виявила масштабну партію контрабанди: відео 670 тисяч пачок сигарет контрабандисти начебто планували доправити до Маріуполя. За попередньою оцінкою відповідних органів, приблизна вартість вилученої контрабанди становить 20 мільйонів гривень. Прикордонникам вдалось обірвати оборудку ділків / Фото ДПСУ Сигаретна контрабанда: останні новини В аеропорту Києва вилучили контрабанду цигарок на 10 мільйонів гривень.

Митники вилучили 5 лютого в українця 37 тисяч пачок білоруських сигарет.

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