Хто полетів літаком Козака в Емірати: відповідь прикордонників

Тарас Козак, депутат ОПЗЖ та власник закритих каналів, не може бути в ОАЕ. За інформацією Держприкордонслужби, політик цього місяця не виїжджав з України.

Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби заявив, що народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак не може перебувати зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах, оскільки останнім часом не перетинав кордон.

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Прикордонники запевняють, що депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" повернувся в Україну в кінці січня в один зі столичних аеропортів, і нині знаходиться на території держави.

Але літак, яким останнім часом користувався політик – "Gulfstream G450" з бортовим номером Т7 BRG, зараз знаходиться за межами України. Інформацію підтвердив керівник прикордонного відомства Сергій Дейнеко. Проте на борту ані Козака, ані його соратників бути не може: в лютому жоден з них не виїжджав з країни.

Ним (літаком, – 24 канал), звичайно, можуть виконуватися комерційні рейси по світу. За наявною інформацією, 12 лютого цей борт був орендований двома громадянами Білорусі, які прибули в Об'єднані Арабські Емірати для організації двох музичних концертів, анонсованих на березень цього року,

– додав Дейнеко.

14 та 15 лютого в ОАЕ з першим офіційним візитом перебуває глава держави Володимир Зеленський.

Санкції проти Козака

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого 2021 року ввела санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Президент Зеленський підписав відповідне рішення, яким ввів санкції на 5 років.

Відповідну до закону, під санкції можуть потрапити іноземні юридичні чи фізичні особи, а також "інші суб'єкти, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України".

Обмеження стосувались активів депутата, каналів NewsOne, ZIK та 112 та літаків, якими він, Медведчук та їхні соратники літали в Росію.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу