Прикордонники отримають майже 4 кілограми наркотиків для тренування собак

Джерело:ДПСУ
Іноземець з Росії намагався ввезти в Україну велику партію наркотиків. Однак, завдяки кінологу і його собаці Альфі, протягнути через кордон наркотики не вдалося.
Чоловік віз героїн, концентрат макової соломи, кодеїн та морфін. Частину із цих наркотиків – майже 4 кілограми – використовуватимуть у підготовці службових собак.
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У ДПСУ зазначають: інспектори-кінологи зі службовими собаками є вкрай важливими у боротьбі з наркотрафіком. Тому при винесенні вироку суд ухвалив передати частину виявлених наркотиків прикордонникам. Вони стануть навчальним матеріалом при тренуванні собак.
Собаки навчатимуться виявляти наркотики / Фото ДПСУ