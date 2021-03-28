Прикордонники отримають майже 4 кілограми наркотиків для тренування собак

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Джерело:

ДПСУ

Іноземець з Росії намагався ввезти в Україну велику партію наркотиків. Однак, завдяки кінологу і його собаці Альфі, протягнути через кордон наркотики не вдалося.

Чоловік віз героїн, концентрат макової соломи, кодеїн та морфін. Частину із цих наркотиків – майже 4 кілограми – використовуватимуть у підготовці службових собак.

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Чому наркотики передадуть прикордонникам

У ДПСУ зазначають: інспектори-кінологи зі службовими собаками є вкрай важливими у боротьбі з наркотрафіком. Тому при винесенні вироку суд ухвалив передати частину виявлених наркотиків прикордонникам. Вони стануть навчальним матеріалом при тренуванні собак.


Собаки навчатимуться виявляти наркотики / Фото ДПСУ

Як чоловік хотів перевезти наркотики

  • Сталося це ще у травні 2018 року в пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.
  • На авто, яким керував 22-річний громадянин Литви, зреагував службовий прикордонний собака Альфа.
  • Чоловік їхав з Росії в Україну. Він ховав в автомобілі BMW Х5 26 кілограмів порошкоподібної речовини.
  • Після судової тяганини, яка тривала майже три роки, доведено повну причетність чоловіка до злочину.
  • Громадянина Литви покарали реальним терміном: він отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також автомобіля BMW X5.