У Донецькій області у 3 будинки в приватному секторі біля Краматорська влучили кулі. Це сталося випадково під час навчальних стрільб прикордонників, які проводили на полігоні неподалік.

Джерело: Суспільне

Державна прикордонна служба вже вибачилася перед мешканцями будинків, у які влучили кулі. А також пообіцяла взяти на себе витрати на ремонт.

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Що відомо про обстріл житлових будинків у Краматорську

За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, кулі потрапили у 3 будинки в приватному секторі в Ясногірці Краматорського району.

У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що це сталося випадково під час практичних стрільб прикордонників на полігоні, розташованому неподалік.

У ДПСУ призначили службове розслідування інциденту, та разом з тим пообіцяли "врегулювання ситуації з мешканцями будинків".

Вони миттєво відреагували, приїхали, заспокоїли місцевих жителів, і сьогодні до кінця дня пообіцяли надати письмове підтвердження, що весь збиток буде компенсований коштом військової частини,

– запевнив Гончаренко.

Однак щонайменше 2 мешканців Ясногірки звернулися до поліції. Їх турбує, що кулі в будинки влучили з полігону, який віддалений щонайменше на 3 кілометри від селища.

Фото та відео з місця інциденту також опублікували у спільноті "Краматорск 24".



Куля, яка розбила вікно у будинку біля Краматорська / Фото "Краматорск 24"



Розбите від влучання кулі вікно / Фото "Краматорск 24"

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