Прикордонники на Донеччині випадково обстріляли житлові будинки: що відомо
У Донецькій області у 3 будинки в приватному секторі біля Краматорська влучили кулі. Це сталося випадково під час навчальних стрільб прикордонників, які проводили на полігоні неподалік.
Джерело: Суспільне
Державна прикордонна служба вже вибачилася перед мешканцями будинків, у які влучили кулі. А також пообіцяла взяти на себе витрати на ремонт.
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Що відомо про обстріл житлових будинків у Краматорську
За словами міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, кулі потрапили у 3 будинки в приватному секторі в Ясногірці Краматорського району.
- У штабі Операції Об'єднаних сил пояснили, що це сталося випадково під час практичних стрільб прикордонників на полігоні, розташованому неподалік.
У ДПСУ призначили службове розслідування інциденту, та разом з тим пообіцяли "врегулювання ситуації з мешканцями будинків".
Вони миттєво відреагували, приїхали, заспокоїли місцевих жителів, і сьогодні до кінця дня пообіцяли надати письмове підтвердження, що весь збиток буде компенсований коштом військової частини,
– запевнив Гончаренко.
Однак щонайменше 2 мешканців Ясногірки звернулися до поліції. Їх турбує, що кулі в будинки влучили з полігону, який віддалений щонайменше на 3 кілометри від селища.
Фото та відео з місця інциденту також опублікували у спільноті "Краматорск 24".
Куля, яка розбила вікно у будинку біля Краматорська / Фото "Краматорск 24"
Розбите від влучання кулі вікно / Фото "Краматорск 24"
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