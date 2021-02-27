До 7 березня на Прикарпаття можна доїхати поїздом: що для цього потрібно

Квитки на потяги до Прикарпаття припинили продавати через введену в області червону карантинну зону. Однак до 7 березня пасажири, які купили квитки раніше, зможуть дістатися до місця призначення.

Згідно з постановою №154 Кабінету Міністрів від 24 лютого, Укрзалізниця з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у регіоні.

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Однак до 6 березня включно всі пасажири, які придбали квитки на потяги раніше, зможуть без перешкод дістатися до місця призначення залізницею.

У компанії також нагадали, що призупинили продаж нових квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківської області та зворотно. Але компанія не скасовує регулярні рейси та не обмежує висадку та посадку пасажирів до дати, вказаної постановою уряду.

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Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу