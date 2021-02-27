До 7 березня на Прикарпаття можна доїхати поїздом: що для цього потрібно
Квитки на потяги до Прикарпаття припинили продавати через введену в області червону карантинну зону. Однак до 7 березня пасажири, які купили квитки раніше, зможуть дістатися до місця призначення.
Джерело:Укрзалізниця
Згідно з постановою №154 Кабінету Міністрів від 24 лютого, Укрзалізниця з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у регіоні.
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Як потрапити на Прикарпаття потягом
Однак до 6 березня включно всі пасажири, які придбали квитки на потяги раніше, зможуть без перешкод дістатися до місця призначення залізницею.
У компанії також нагадали, що призупинили продаж нових квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківської області та зворотно. Але компанія не скасовує регулярні рейси та не обмежує висадку та посадку пасажирів до дати, вказаної постановою уряду.
Чому в Івано-Франківську область не продають залізничні квитки
- З 22 лютого через складну епідеміологічну ситуацію на Прикарпатті ввели червону зону карантину.
- У зв'язку з цим, з 26 лютого квитки на потяги в Івано-Франківську області не можна купити. Обмеження діятимуть до 12 березня.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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