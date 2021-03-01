Прикарпаття та Буковина протестують через введення жорсткого карантину: фото

Чернівецька та Івано-Франківська області перебувають в червоній карантинній зоні. Через жорсткі обмеження місцеві жителі 1 березня вийшли на протести.

У цих містах протестувальники прийшли під будівлі мерії та обласної адміністрації. Місцеві підприємці скаржаться на негативні наслідки впровадженого карантину.

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Протест у Чернівцях

Люди підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, повідомляє видання АСС. У зверненні йдеться про відстоювання конституційного права на працю.

Протестувальники просять винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду.

Від Кабміну вимагають

компенсувати підприємцям збитки, завдані введенням карантину з 1 березня 2021 року;

або здійснити дані виплати підприємцям 1 – 3 групи єдиного податку та загального оподаткування.

У Чернівцях протестують проти посилення карантину: Фото АСС

Протест на Прикарпатті

Під стінами мерії Івано-Франківська зібралися десятки підприємців, пише Galka.if.ua.

Люди вимагають дозволити їм працювати, а також згадують про високі тарифи на комунальні послуги.



Протестують і підприємці Івано-Франківська / Фото "Галка"

Карантин на Буковині та Прикарпатті: основне



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу