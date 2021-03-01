Прикарпаття та Буковина протестують через введення жорсткого карантину: фото
Чернівецька та Івано-Франківська області перебувають в червоній карантинній зоні. Через жорсткі обмеження місцеві жителі 1 березня вийшли на протести.
Джерело:24 канал
У цих містах протестувальники прийшли під будівлі мерії та обласної адміністрації. Місцеві підприємці скаржаться на негативні наслідки впровадженого карантину.
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Протест у Чернівцях
Люди підготували звернення до голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та голови Чернівецької обласної ради Олексія Бойка, повідомляє видання АСС. У зверненні йдеться про відстоювання конституційного права на працю.
Протестувальники просять винести на розгляд сесії Чернівецької обласної ради питання звернення до уряду.
Від Кабміну вимагають
- компенсувати підприємцям збитки, завдані введенням карантину з 1 березня 2021 року;
- або здійснити дані виплати підприємцям 1 – 3 групи єдиного податку та загального оподаткування.
У Чернівцях протестують проти посилення карантину: Фото АСС
Протест на Прикарпатті
Під стінами мерії Івано-Франківська зібралися десятки підприємців, пише Galka.if.ua.
Люди вимагають дозволити їм працювати, а також згадують про високі тарифи на комунальні послуги.
Протестують і підприємці Івано-Франківська / Фото "Галка"
Карантин на Буковині та Прикарпатті: основне
- Через складну епідеміологічну ситуацію та завантаженість лікарень в Івано-Франківській та Чернівецькій областях ввели червону зону карантину.
- На Прикарпатті жорсткі обмеження діють з 22 лютого, а на Буковині – з 1 березня.
- Крім того, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій планує прийняти рішення про впровадження червоної зони й на Житомирщині.
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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