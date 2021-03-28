Під час проміжних виборів до парламенту в Івано-Франківській області зафіксували ймовірний підкуп виборців. Відео з на дільниці у селі Чорний Потік опублікували у мережі.

Спостерігачі руху ЧЕСНО зняли на відео, як люди виходять із дільниці та прямують до запаркованого білого Volkswagen.

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У дописі на фейсбук-сторінці громадського руху зауважили, що із цього авто виборцям, які щойно проголосували, роздавали по 500 гривень.

Вже вибудувалася черга. Схоже на те, люди голосували за певного кандидата, і тепер їм платять,

– наголосили у дописі.

"За що та хто платив – поліція легко може з'ясувати за номерами авто. Також на автомобілі видно наліпки з надписом BUKOVEL", – додали у ЧЕСНО.

Дивіться відео ймовірного підкупу на Прикарпатті:

Зауважимо, що станом на 16:00 явка на окрузі №87, що на Прикарпатті, було вкрай низькою. Там, за даними ЧЕСНО, проголосували лише 21, 09% виборців.

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Вибори в одномандатному окрузі №87 на Івано-Франківщині організували через те, що попередній кандидат обміняв мандат нардепа на посаду в органах місцевого самоврядування.