На Прикарпатті жінка залишила немовля на вулиці: хлопчик помер

У селі Томашівці, що в Івано-Франківській області, мати залишила новонародженого хлопця на вулиці. На жаль, врятувати його не вдалося.

Мешканка Томашівців знайшла хлопчика, замотаного у ковдру, на сходах власного будинку. Вона одразу подзвонила у швидку та поліцію.

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Немовля померло, не доїхавши у лікарню

На місце події прибули слідчі та працівники ювенальної превенції.

На жаль, немовля померло у дорозі до медичного закладу.

Аби з'ясувати причину смерті, експерти проведуть судово-медичну експертизу.

Маму хлопчика вже затримали

Правоохоронці розшукали матір загиблого малюка та допитали. Це – 39 річна мешканка Томашівців. Наразі невідомо, чому вона вирішила залишити дитину на вулиці.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про залишення в небезпеці. Жінці повідомили про підозру, суд обиратиме їй запобіжний захід.

Порятунок дитини на Харківщині

Напередодні 41-річна жінка народила дитину в туалеті вокзалу селища міського типу Панютине. Вона загорнула хлопчика у целофановий пакет та кинула у вигрібну яму.

Плач дитини почула небайдужа місцева мешканка. Вона сама намагалася витягнути малюка, а потім викликала рятувальників. Хлопчик живий, наразі він у тяжкому стані.