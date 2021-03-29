На Прикарпатті жінка залишила немовля на вулиці: хлопчик помер

Джерело:Поліція Івано-Франківщини
У селі Томашівці, що в Івано-Франківській області, мати залишила новонародженого хлопця на вулиці. На жаль, врятувати його не вдалося.
Мешканка Томашівців знайшла хлопчика, замотаного у ковдру, на сходах власного будинку. Вона одразу подзвонила у швидку та поліцію.
Читайте також В Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки та розбився
Правоохоронці розшукали матір загиблого малюка та допитали. Це – 39 річна мешканка Томашівців. Наразі невідомо, чому вона вирішила залишити дитину на вулиці.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про залишення в небезпеці. Жінці повідомили про підозру, суд обиратиме їй запобіжний захід.
Напередодні 41-річна жінка народила дитину в туалеті вокзалу селища міського типу Панютине. Вона загорнула хлопчика у целофановий пакет та кинула у вигрібну яму.
Плач дитини почула небайдужа місцева мешканка. Вона сама намагалася витягнути малюка, а потім викликала рятувальників. Хлопчик живий, наразі він у тяжкому стані.