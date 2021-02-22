Напружена ситуація: на Прикарпатті введуть нові обмеження червоної зони

На Прикарпатті введуть низку додаткових обмежень для червоної зони карантину. Ситуація з коронавірусом у регіоні залишається вкрай напруженою.

В Офісі Президента під час наради під головуванням президента Володимира Зеленського обговорили ситуацію з коронавірусом на Прикарпатті.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація у регіоні залишається вкрай напруженою. Лише за добу 21 лютого там виявили 515 нових заражених.

Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень,

– наголосив Шмигаль.

Що ще обговорили на нараді

Володимир Зеленський заявив, що відповідно до графіку безплатну вакцину отримають усі громадяни України.

Першими вакцину отримають медики та учасники ООС.

Шмигаль наголосив, що за останні дні кількість заражених зростає на Вінниччині та Закарпатті.

Що відбувається на Прикарпатті