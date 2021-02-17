Сніг відрізав кілька населених пунктів на Прикарпатті

Джерело:Івано-Франківська ОДА
Івано-Франківщина продовжує потерпати від наслідків снігової негоди. Тут без сполучення залишилися загалом 9 населених пунктів.
Інформацію станом на 6:00 17 лютого оприлюднило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
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