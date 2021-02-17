Сніг відрізав кілька населених пунктів на Прикарпатті

17 лютого 2021 , 12:39
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Джерело:

Івано-Франківська ОДА

Івано-Франківщина продовжує потерпати від наслідків снігової негоди. Тут без сполучення залишилися загалом 9 населених пунктів.

Інформацію станом на 6:00 17 лютого оприлюднило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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Де на Прикарпатті повністю немає сполучення

Коломийський район

Чернелицька селищна територіальна громада

  • Село Хмелева.

Івано-Франківський район

Тлумацька міська територіальна громада

  • Cело Загір'я.

Де частково відсутнє споулчення (ускладнено проїзд)

Коломийський район

Городенківська міська територіальна громада

  • Села Передівання та Городниця.

Підгайчиківська сільська територіальна громада

  • Села Джурків та Назірна.

Івано-Франківський район

Тлумацька міська територіальна громада

  • Село Братишів.

Букачівська селищна територіальна громада

  • Села Луковець – Вишнівський і Луковець-Журівський.

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Негода в Україні: головне

  • Сильні снігопади накрили Україну з 7 лютого. Це спричинило ускладнення руху на дорогах.
  • Однак 16 лютого заметілі у більшості регіонів припинились. Щоправда, на деяких автошляхах досі діють обмеження для вантажівок. Наприклад, у Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Рівненській областях.
  • Надалі синоптики не обіцяють снігопадів, натомість в Україну прийдуть сильні морози.