Сніг відрізав кілька населених пунктів на Прикарпатті
Івано-Франківщина продовжує потерпати від наслідків снігової негоди. Тут без сполучення залишилися загалом 9 населених пунктів.
Джерело:Івано-Франківська ОДА
Інформацію станом на 6:00 17 лютого оприлюднило Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
Актуально Ситуація на дорогах України: де зараз обмежений рух транспорту
Де на Прикарпатті повністю немає сполучення
Коломийський район
Чернелицька селищна територіальна громада
- Село Хмелева.
Івано-Франківський район
Тлумацька міська територіальна громада
- Cело Загір'я.
Де частково відсутнє споулчення (ускладнено проїзд)
Коломийський район
Городенківська міська територіальна громада
- Села Передівання та Городниця.
Підгайчиківська сільська територіальна громада
- Села Джурків та Назірна.
Івано-Франківський район
Тлумацька міська територіальна громада
- Село Братишів.
Букачівська селищна територіальна громада
- Села Луковець – Вишнівський і Луковець-Журівський.
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Негода в Україні: головне
- Сильні снігопади накрили Україну з 7 лютого. Це спричинило ускладнення руху на дорогах.
- Однак 16 лютого заметілі у більшості регіонів припинились. Щоправда, на деяких автошляхах досі діють обмеження для вантажівок. Наприклад, у Волинській, Івано-Франківській, Одеській та Рівненській областях.
- Надалі синоптики не обіцяють снігопадів, натомість в Україну прийдуть сильні морози.
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