На Прикарпатті розгорнули карантинні блокпости: список напрямків – фото

21 лютого 2021 , 14:33
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Джерело:

Поліція Івано-Франківської області

Правоохоронці разом з медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пункти в Івано-Франківській області. Вони повинні зупинити стрімке поширення коронавірусу в регіоні.

Загалом 5 з 16 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі.

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Чому потрібні блокпости

Вони повинні запобігти поширенню коронавірусної інфекції на Прикарпатті. Відомо, що на контрольно-пропускних пунктах працюватимуть правоохоронці та лікарі. Вони будуть:

  • контролювати дотримання карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень,
  • проводити температурний скринінг,
  • за потреби перевіряти документи.
Увага! Людей спрямовуватимуть до медичних закладів, якщо вони матимуть ознаки захворювання.

Перелік карантинних блокпостів

  • Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
  • Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вулиця Галицька);
  • село Черніїв (автошлях Т0906);
  • село Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
  • село Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
  • с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
  • Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вулиця Тисменицька);
  • село Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
  • село Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
  • село Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
  • село Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
  • село Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
  • село Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
  • село Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
  • село Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
  • селище міського типу Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Перші 5 блокпостів працюватимуть цілодобово, натомість усі інші – з 06:00 по 21:00.

Зверніть увагу! Правоохоронці не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а лише здійснюють контроль. Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

На Прикарпатті встановили блокпости / Фото поліції Івано-Франківської області

Що відомо про ситуацію з COVID-19 на Прикарпатті

  • На Прикарпатті зберігається один з найбільших рівнів захворюваності на коронавірус, а у медзакладах не вистачає ліжок.
  • В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.
  • 17 лютого до львівського госпіталю у Винники привезли перших хворих із коронавірусом з Прикарпаття.
  • Медики відзначили, що область 3 доби поспіль перевершує так звані антирекорди – нових хворих приблизно 700 щодня. Завантаженість 7 лікарень Прикарпаття вже на межі можливого.