На Прикарпатті розгорнули карантинні блокпости: список напрямків – фото
Правоохоронці разом з медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пункти в Івано-Франківській області. Вони повинні зупинити стрімке поширення коронавірусу в регіоні.
Джерело:Поліція Івано-Франківської області
Загалом 5 з 16 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі.
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Чому потрібні блокпости
Вони повинні запобігти поширенню коронавірусної інфекції на Прикарпатті. Відомо, що на контрольно-пропускних пунктах працюватимуть правоохоронці та лікарі. Вони будуть:
- контролювати дотримання карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень,
- проводити температурний скринінг,
- за потреби перевіряти документи.
Перелік карантинних блокпостів
- Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вулиця Галицька);
- село Черніїв (автошлях Т0906);
- село Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- село Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09);
- с. Драгомирчани (автошлях Н-09);
- Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вулиця Тисменицька);
- село Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);
- село Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);
- село Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);
- село Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);
- село Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);
- село Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);
- село Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);
- село Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);
- селище міського типу Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).
Перші 5 блокпостів працюватимуть цілодобово, натомість усі інші – з 06:00 по 21:00.
На Прикарпатті встановили блокпости / Фото поліції Івано-Франківської області
Що відомо про ситуацію з COVID-19 на Прикарпатті
- На Прикарпатті зберігається один з найбільших рівнів захворюваності на коронавірус, а у медзакладах не вистачає ліжок.
- В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.
- 17 лютого до львівського госпіталю у Винники привезли перших хворих із коронавірусом з Прикарпаття.
- Медики відзначили, що область 3 доби поспіль перевершує так звані антирекорди – нових хворих приблизно 700 щодня. Завантаженість 7 лікарень Прикарпаття вже на межі можливого.
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