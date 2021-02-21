Правоохоронці разом з медиками розгорнули 16 контрольно-пропускних пункти в Івано-Франківській області. Вони повинні зупинити стрімке поширення коронавірусу в регіоні.

Загалом 5 з 16 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі.

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Чому потрібні блокпости

Вони повинні запобігти поширенню коронавірусної інфекції на Прикарпатті. Відомо, що на контрольно-пропускних пунктах працюватимуть правоохоронці та лікарі. Вони будуть:

контролювати дотримання карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень,

проводити температурний скринінг,

за потреби перевіряти документи.

Увага! Людей спрямовуватимуть до медичних закладів, якщо вони матимуть ознаки захворювання.

Перелік карантинних блокпостів

Івано-Франківськ (автошлях Н-10, Калуське шосе);

Івано-Франківськ (автошлях Н-09, вулиця Галицька);

село Черніїв (автошлях Т0906);

село Делятин, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

село Яблуниця, Надвірнянський район (автошлях Н-09);

с. Драгомирчани (автошлях Н-09);

Івано-Франківськ (автошлях Н-18, вулиця Тисменицька);

село Отинія, Коломийського району (автошлях Н-10);

село Іванівці, Коломийського району (автошлях Т-0905);

село Мишин, Коломийського району (автошлях Р-24);

село Турка, Коломийського району (автошлях місцевого значення);

село Корнич, Коломийського району (автошлях Н-10);

село Гвіздець, Коломийського району (автошлях Р-24);

село Грохолин ліс, Надвірнянського району (автошлях Н-09);

село Цуцилів, Надвірнянського району (автошлях Т-0906);

селище міського типу Ворохта, Надвірнянського району (автошлях Р-24).

Перші 5 блокпостів працюватимуть цілодобово, натомість усі інші – з 06:00 по 21:00.

Зверніть увагу! Правоохоронці не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту, а лише здійснюють контроль. Таким рішенням встановлено особливий режим в’їзду і виїзду з окремих населених пунктів області громадян і транспортних засобів.

На Прикарпатті встановили блокпости / Фото поліції Івано-Франківської області

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