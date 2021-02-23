На Прикарпатті помер командир роти десятої гірничо-штурмової бригади: причина смерті
В Івано-Франківській області 23 лютого помер командир роти десятої гірничо-штурмової бригади Юрій Федорчук. Відомо, що чоловік провів не одну ротацію на війні.
Джерело:Десята гірничо-штурмова бригада
Побратими Юрія Федорчука зазначили, що причиною смерть став COVID-19.
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У бригаді Федорчука написали, що він зміг пережити війну, але не зміг перемогти коронавірус.
Сьогодні ми навіки прощаємось зі старшим лейтенантом Юрієм Федорчуком, Молодою, життєрадісною людиною, який провів не одну ротацію на війні. Людині, яка має беззаперечний авторитет серед командирів та особового складу роти, якою він командує. Говорити в минулому часі про нього не виходить,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що ситуація з COVID-19 на Прикарпатті продовжує бути вкрай напруженою. З 22 лютого в Івано-Франківській області запровадили локальний локдаун, щоб стримати поширення коронавірусу.
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