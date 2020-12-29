Зовсім дика аварія з трагічними наслідками сталася 28 грудня в селі Татарів Яремчанської міської ради. Через нахабні порушення правил дорожнього руху двома водіями загинула жінка-пішохід.

Всі обставини жорсткого зіткнення Subaru та Lexus з'ясовують слідчі. 37-річний водій та 30-річна пасажирка одного з кросоверів потрапили до лікарні, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

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Також в аварії загинула 56-річна мешканка Ворохти. Вона померла до приїзду на місце інциденту медиків.

Обгін та поворот

Як попередньо з'ясували слідчі, аварія трапилася через те, що правила дорожнього руху порушували як водій Lexus, так і Subaru. Перший вирішив повернути та заїхати до АЗС там, де йому буде зручно, попри суцільну лінію розмітки. Другий також перетнув суцільну – для обгону автівок.



Subaru знесла жінку, яка йшла тротуаром / Фото поліції Івано-Франківської області

В результаті зіткнення одного "японця" просто розгорнуло, а от Subaru на чималій швидкості вилетів на тротуар та зніс жінку.



Удар був значної сили / Фото поліції Івано-Франківської області

За фактом загибелі людини внаслідок ДТП відкрито кримінальне провадження. Слідчі планують призначити експертизи, щоб встановити особу водія, через якого сталося зіткнення.

Крім того, цілком ймовірно, що правоохоронці наполягатимуть на тому, щоб в суді визнали провину обох автовласників. В такому разі їм загрожує до 10 років позбавлення волі.



Водій Lexus намагався повернути там, де цього робити не можна / Фото поліції Івано-Франківської області