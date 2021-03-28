На Прикарпатті та Донеччині обирають нардепів: яка явка виборців

У двох регіонах України 28 березня проходять довибори до Ради. Голосування триває на одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 на Донеччині. Яка там явка – читайте далі.

Усі дільниці відкрились вчасно о 8:00. Проголосувати на довиборах можуть 295 тисяч людей. Втім, станом на 12:00 віддати свій голос встигли зовсім небагато з них.

До теми В Україні відбуваються проміжні вибори на Прикарпатті та Донеччині: фото

Явка виборців станом на 12:00:

на Івано-Франківщині – 7,71%;

на Донеччині – 8,20%.

На позачергових парламентських виборах у липні 2019 року активність виборців станом на 12:00 сягалав окрузі №50 тав окрузі №87.

Зауважимо, що голосування 28 березня завершиться традиційно о 20:00. Результати проміжних виборів до парламенту мають оголосити до 12 квітня.

Чому знадобилися вибори

Вибори у двох округах організували через те, що попередні кандидати обміняли мандат народного депутата на посади в органах місцевого самоврядування.