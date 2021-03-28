На Прикарпатті та Донеччині обирають нардепів: яка явка виборців
У двох регіонах України 28 березня проходять довибори до Ради. Голосування триває на одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області та окрузі №50 на Донеччині. Яка там явка – читайте далі.
Джерело:ЦВК
Усі дільниці відкрились вчасно о 8:00. Проголосувати на довиборах можуть 295 тисяч людей. Втім, станом на 12:00 віддати свій голос встигли зовсім небагато з них.
До теми В Україні відбуваються проміжні вибори на Прикарпатті та Донеччині: фото
Явка виборців станом на 12:00:
- на Івано-Франківщині – 7,71%;
- на Донеччині – 8,20%.
Зауважимо, що голосування 28 березня завершиться традиційно о 20:00. Результати проміжних виборів до парламенту мають оголосити до 12 квітня.
Чому знадобилися вибори
Вибори у двох округах організували через те, що попередні кандидати обміняли мандат народного депутата на посади в органах місцевого самоврядування.
- Зіновій Андрійович від "Слуги народу" очолив Надвірнянську ОТГ в Івано-Франківській області.
- Позафракційний нардеп Руслан Требушкін проміняв посаду в Раді на крісло мера Покровська.
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