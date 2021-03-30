На Прикарпатті досі не можуть підрахувати голоси, дільницю оточила поліція

Виборча комісія округу №87 на Івано-Франківщині досі не підрахувала голоси виборців. Уночі поліція отримала повідомлення про фейкове мінування, а наступного дня біля дільниці зібрався натовп людей.

Наразі комісія продовжує підраховувати голоси, а ЦВК змінила голову окружної виборчої комісії. Через пошкодження упакування частину бюлетенів відправили на перерахунок.

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"Мінували дільницю"

Близько 2 ночі 30 березня поліція отримала повідомлення про мінування будинку культури, де засідає ОВК.

Правоохоронці разом з кінологами обстежили будівлю, але вибухонебезпечних предметів не знайшли.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення.

Правоохоронці шукають псевдомінувальника.

Натовп і поліція біля дільниці

Удень приміщення будинку культури, у якій працює ОВК, оточила поліція і натовп людей. На місце приїжджав і Олександр Шевченко від партії "За майбутнє" разом зі своєю довіреною особою.

До Надвірної з'їхалися люди з прилеглих і віддалених містечок Надвірнянського району, які брали участь в голосуванні. Лунали заяви про неправильний підрахунок голосів.

Натовп біля будинку культури, де засідає виборча комісія: відео 24 каналу

Будинок культури оточила поліція: дивіться відео 24 каналу

Голову ОВК змінили

Як повідомляє ОПОРА, пообіді 30 березня замінили голову виборчої комісії. Руслана Кашнікова змінили на Олексія Остроухова.

Також змінили трьох членів комісії:

Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО "Свобода");

Дениса Жилюка на Євгенія Павлусенка ("Голос");

Івана Федіва на Сергія Калугіна ("Слуга народу").

Зазначені члени комісії не з'явились на продовження засідання окружної виборчої комісії 30 березня о 12 годині. Крім них, не прийшли ще 5 членів ОВК.

За словами регіонального керівника "ОПОРИ" Івана Маруняка, пізно ввечері 29 березня частина членів ОВК відлучилась із засідання і не повернулась. Він вважає, що "відбувається процес затягування оголошення результатів виборів".



Натовп біля приміщення, де засідає ОВК / Фото 24 каналу

Довірена особа кандидата Олександра Шевченка від партії "За майбутнє" подала заяву до поліції за фактом перешкоджання виборчому процесу. Правоохоронці вже проводять слідчі дії на виборчій дільниці.

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Протокол із "помилками"

Як повідомляють у ЦВК, о 16:00, після перерви, комісія продовжила роботу в режимі засідання. Втім, ЦВК виявила помилки і неточності у протоколі окружної виборчої комісії. Відтак ОВК доручили не пізніше 15 години 2 квітня підготувати та надати протокол з поміткою "Уточнений".

Окружна виборча комісія округу №87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на повторний підрахунок голосів. Частину, як повідомляє "ОПОРА", – через пошкодження цілісності упаковки, а частину – неналежне маркування пакетів з виборчою документацією, що має досить сумнівні підстави.

Підрахунок голосів: яка ситуація наразі

За даними на сайті ЦВК, наразі перемогу здобуває Василь Вірастюк від "Слуги народу". На менш як тисячу голосів від нього відстає Руслан Кошулинський. Олександр Леонідович Шевченко, якого за результатами екзитполу назвали переможцем, наразі на третьому місці.

Втім кількість опрацьований дільничих протоколів лише 67,52%.



Результати станом на 17:00 30 березня / Скриншот з сайту ЦВК