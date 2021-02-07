На Прикарпатті авто влетіло у рейсовий автобус: є постраждалі – фото

Аварія сталась близько 19:00 на автодорозі "Стрий – Чернівці – Мамалига" у селі Черемхів, що на Коломийщині.

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Як трапилась ДТП

За попередньою інформацією, 30-річний чоловік за кермом Renault Master виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом, сполученням "Львів – Вижниця".

виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом, сполученням "Львів – Вижниця". У поліції припускають, що аварія виникла, тому що водій автівки не обрав безпечної швидкості.

В автобусі перебувало 14 пасажирів.

Керував транспортом 56-річний житель Львівщини. Він був тверезий, а у керманича автівки взяли кров на стан алкогольного сп’яніння.



Renault Master / Фото Нацполіції

Що відомо про постраждалих

Обох водіїв забрали до місцевої лікарні. Крім цього, травмувались двоє пасажирів автобуса та один пасажир автівки. Їх також госпіталізували, лікарі встановлюють діагнози.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження стосовно порушення правил дорожнього руху. Обставини ДТП встановлюють.

У поліції вкотре закликали водіїв бути обережними на дорогах під час погіршення погоди.