На Прикарпатті з 26 лютого діятиме червона карантинна зона: які обмеження

Джерело:телеграм Олега Немчінова
Через складну ситуацію з коронавірусом на Прикарпатті з 26 лютого вводять обмеження червоної карантинної зони. Місцева влада повинна встановити контрольно-пропускні пункти на в'їздах-виїздах на території області, там людям мірятимуть температуру.
Під головуванням Дениса Шмигаля 23 лютого відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 26 лютого,
– зазначив Немчінов.
Крім того, зобов'язання отримали й голови Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій.
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Також комісія доручила Міністерству інфраструктури розробити зміни до постанов уряду, після яких наберуть чинність такі обмеження:
Що кажуть про рішення в уряді
За словами прем'єр-міністра, ситуація в Івано-Франківській області наразі залишається напруженою і не покращується як в частині зайнятості ліжок, так і в частині захворілих та госпіталізованих.
Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило розповсюдження хвороби. Тож маємо ухвалити зважене й правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації,
– зазначив Шмигаль.
За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на Прикарпатті від початку 2021 року щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилась у 6 разів, а за останній тиждень приріст становить 30%.
Рівень госпіталізації протягом останнього тижня удвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник. Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де заповненість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок,
– наголосив Ляшко.
Він також додав, що попри один з найвищих показників забезпеченості ліжок по країні, на Прикарпатті реанімаційні ліжка зайняті на 82%, а майже в половині лікарень — на 100%.