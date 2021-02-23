На Прикарпатті з 26 лютого діятиме червона карантинна зона: які обмеження
Через складну ситуацію з коронавірусом на Прикарпатті з 26 лютого вводять обмеження червоної карантинної зони. Місцева влада повинна встановити контрольно-пропускні пункти на в'їздах-виїздах на території області, там людям мірятимуть температуру.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
Під головуванням Дениса Шмигаля 23 лютого відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 26 лютого,
– зазначив Немчінов.
Комісія вирішила, що Івано-Франківська облдержадміністрація повинна
- організувати контрольно-пропускні пункти на в'їздах-виїздах на території області;
- забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування людей щодо наявності у них респіраторних симптомів,
- організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій;
- при наявності в людини респіраторних симптомів або підвищеної температури тіла організувати направлення таких осіб до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.
Крім того, зобов'язання отримали й голови Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій.
Що вимагають від керівників Закарпаття та Буковини
- проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;
- розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення їх кисневими точками.
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Також комісія доручила Міністерству інфраструктури розробити зміни до постанов уряду, після яких наберуть чинність такі обмеження:
- до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо корегування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них;
- заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.
Що кажуть про рішення в уряді
За словами прем'єр-міністра, ситуація в Івано-Франківській області наразі залишається напруженою і не покращується як в частині зайнятості ліжок, так і в частині захворілих та госпіталізованих.
Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило розповсюдження хвороби. Тож маємо ухвалити зважене й правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації,
– зазначив Шмигаль.
За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на Прикарпатті від початку 2021 року щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилась у 6 разів, а за останній тиждень приріст становить 30%.
Рівень госпіталізації протягом останнього тижня удвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник. Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де заповненість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок,
– наголосив Ляшко.
Він також додав, що попри один з найвищих показників забезпеченості ліжок по країні, на Прикарпатті реанімаційні ліжка зайняті на 82%, а майже в половині лікарень — на 100%.
Ситуація з COVID-19 на Прикарпатті
- На Прикарпатті останній часом фіксують надзвичайно високий рівеньпоширення захворюваності на коронавірус, а в медичних закладах бракує місць.
- З 22 лютого Івано-Франківська область рішенням місцевої влади опинилася у червоній зоні карантину.
- На Прикарпатті у Богородчанах розгорнули перший в Україні тимчасовий шпиталь.
- Окрім того, на Івано-Франківщині розгорнули 16 карантинних блокпостів.
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