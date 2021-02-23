Через складну ситуацію з коронавірусом на Прикарпатті з 26 лютого вводять обмеження червоної карантинної зони. Місцева влада повинна встановити контрольно-пропускні пункти на в'їздах-виїздах на території області, там людям мірятимуть температуру.

Під головуванням Дениса Шмигаля 23 лютого відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 26 лютого,

– зазначив Немчінов.

Комісія вирішила, що Івано-Франківська облдержадміністрація повинна

організувати контрольно-пропускні пункти на в'їздах-виїздах на території області;

забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування людей щодо наявності у них респіраторних симптомів,

організувати чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій;

при наявності в людини респіраторних симптомів або підвищеної температури тіла організувати направлення таких осіб до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.

Крім того, зобов'язання отримали й голови Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій.

Що вимагають від керівників Закарпаття та Буковини

проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів;

розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення їх кисневими точками.

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Також комісія доручила Міністерству інфраструктури розробити зміни до постанов уряду, після яких наберуть чинність такі обмеження:

до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо корегування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них;

заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.

Що кажуть про рішення в уряді

За словами прем'єр-міністра, ситуація в Івано-Франківській області наразі залишається напруженою і не покращується як в частині зайнятості ліжок, так і в частині захворілих та госпіталізованих.

Ми маємо досвід ізоляції областей на початку пандемії, що призупинило розповсюдження хвороби. Тож маємо ухвалити зважене й правильне рішення, яке не допустить подальшого загострення ситуації,

– зазначив Шмигаль.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на Прикарпатті від початку 2021 року щотижнева кількість нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилась у 6 разів, а за останній тиждень приріст становить 30%.

Рівень госпіталізації протягом останнього тижня удвічі перевищує встановлений Кабінетом Міністрів показник. Івано-Франківська область залишається єдиною областю в Україні, де заповненість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням додатково розгорнутих ліжок,

– наголосив Ляшко.

Він також додав, що попри один з найвищих показників забезпеченості ліжок по країні, на Прикарпатті реанімаційні ліжка зайняті на 82%, а майже в половині лікарень — на 100%.

Ситуація з COVID-19 на Прикарпатті