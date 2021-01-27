На Прикарпатті 11-річна дівчинка народила від пенсіонера-ґвалтівника

В Івано-Франківській області суд повідомив про підозру 65-річному пенсіонеру – його звинувачують у регулярних ґвалтуваннях 11-річної дівчинки. Вона народила від нього дитину.

Джерело: пресслужба Івано-Франківського апеляційного суду

За словами потерпілої та свідків – чоловік насилував дівчинку щоразу як його дружина ходила до церкви.

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Експертиза підтвердила факт батьківства

Дівчинка приходила до них жити на вихідні. Обвинувачений визнає лише один факт зґвалтування.

У суді ж зазначили, що насилля тривало з січня до серпня 2018 року, а у грудні цього ж року дівчинка народила дитину від ґвалтівника.

Факт батьківства підтвердила експертиза.

Наразі пенсіонера узяли під варту на 60 діб, але його адвокат оскаржив це рішення.

26 січня суд відхилив апеляцію захисту, чоловіка залишили під арештом. Ця постанова оскарженню в касаційному порядку не підлягає.