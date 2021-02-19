Прихильників у Вітренка стало менше, – Железняк про закон щодо обмеження повноважень

Кандидатуру Юрія Вітренка двічі вносили в парламент на посаду міністра енергетики – обидва рази депутати не підтримали його, голосів не вистачило. Водночас лист з пропозицією щодо звільнення Андрія Коболєва міг суттєво вплинути на його підтримку.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що у питанні відповідного призначення дуже часто використовують іншу схему – коли виконувача обов'язки міністра призначають рішенням Кабміну, тобто без парламенту.

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"Через таку (щодо Коболєва – 24 канал) позицію прихильників у Вітренка стало менше. Відверто, я думав що це був політичний хід, щоб зібрати навколо себе більше голосів, проте побачив, що опозиція не готова його підтримувати", – повідомив Железняк.

Голова фракції "Голос" сказав, що люди, які цінують роботу "Нафтогазу", вирішили не голосувати за Юрія Вітренка після відповідної ситуації.

Призначення виконувача обов'язки

За інформацією ЗМІ, керівник Міненерго Юрій Вітренко написав листа до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з пропозицією звільнити Андрія Коболєва, змінити членів наглядової ради "Нафтогазу" та провести повний аудит усіх причетних компаній.

Водночас Ярослав Железняк розповів, що для чинної влади цінність у законі щодо обмеження повноважень виконувача обов'язків міністра полягає у тому, що завдяки вето президента про те, що через 30 або 60 днів міністр буде обмежений у повноваженнях – зникає.

Вносять зміни в частину статті про центральний орган виконавчої влади, що повертає ситуацію до того, що фактично президент із Кабміну може в обхід Верховної Ради призначити будь-якого виконувача обов'язки міністра,

– сказав нардеп.

За його слова, якщо відповідний закон буде прийнято, то за міністра не потрібно буде голосування у Верховній Раді України. Уряд на засіданні скаже про призначення людини виконувачем обов'язки міністра і це рішення стане автоматично чинним, додав Железняк.