Готуймося, – прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом Президента

Прихильники Сергія Стерненка закликали готуватися до чергової акції протесту на Банковій. Новий мітинг під Офісом Президента відбудеться в день апеляції на вирок активісту.

Наразі дата протесту ще невідома. Організатори підкреслили, що згодом повідомлять про це.

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Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося,

– мовиться у дописі.

Крім цього, прихильники Сергія Стерненка подякували всім учасникам протесту, який відбувся 20 березня. І наголосили, "це була чудова мирна акція – під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички.

Вони вкотре нагадали головні вимоги:

звільнення активіста Сергія Стерненка;

звільнення Андрія Антоненка та інших політв'язнів;

накладення санкцій РНБО на заступника голови АП Януковича Андрія Портнова;

відставка Ірини Венедіктової та Арсена Авакова.

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