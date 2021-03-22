Готуймося, – прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом Президента

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Джерело:

Фейсбук Сергія Стерненка

Прихильники Сергія Стерненка закликали готуватися до чергової акції протесту на Банковій. Новий мітинг під Офісом Президента відбудеться в день апеляції на вирок активісту.

Наразі дата протесту ще невідома. Організатори підкреслили, що згодом повідомлять про це.

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Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося,
– мовиться у дописі.

Крім цього, прихильники Сергія Стерненка подякували всім учасникам протесту, який відбувся 20 березня. І наголосили, "це була чудова мирна акція – під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички.

Вони вкотре нагадали головні вимоги:

  • звільнення активіста Сергія Стерненка;
  • звільнення Андрія Антоненка та інших політв'язнів;
  • накладення санкцій РНБО на заступника голови АП Януковича Андрія Портнова;
  • відставка Ірини Венедіктової та Арсена Авакова.

Протести під Офісом Президента за Стерненка: головне

  • Протест на підтримку Сергія Стерненка відбувся 20 березня, в день народження активіста. Мітингувальники облили фарбою Офіс Президента та закидали фаєрами, пошкодивши фасад. Насамкінець запустили салют.
  • Під час акції на Банковій силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Чоловіка звинувачують у хуліганстві.
  • В Офісі Президента заявили, що мітингувальники завдали збитків на майже 2 мільйони гривень.
  • На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли спровокувати насильство або агресію від поліції.