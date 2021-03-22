Готуймося, – прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом Президента
Прихильники Сергія Стерненка закликали готуватися до чергової акції протесту на Банковій. Новий мітинг під Офісом Президента відбудеться в день апеляції на вирок активісту.
Джерело:Фейсбук Сергія Стерненка
Наразі дата протесту ще невідома. Організатори підкреслили, що згодом повідомлять про це.
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Наша наступна зустріч – в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося,
– мовиться у дописі.
Крім цього, прихильники Сергія Стерненка подякували всім учасникам протесту, який відбувся 20 березня. І наголосили, "це була чудова мирна акція – під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички.
Вони вкотре нагадали головні вимоги:
- звільнення активіста Сергія Стерненка;
- звільнення Андрія Антоненка та інших політв'язнів;
- накладення санкцій РНБО на заступника голови АП Януковича Андрія Портнова;
- відставка Ірини Венедіктової та Арсена Авакова.
Протести під Офісом Президента за Стерненка: головне
- Протест на підтримку Сергія Стерненка відбувся 20 березня, в день народження активіста. Мітингувальники облили фарбою Офіс Президента та закидали фаєрами, пошкодивши фасад. Насамкінець запустили салют.
- Під час акції на Банковій силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Чоловіка звинувачують у хуліганстві.
- В Офісі Президента заявили, що мітингувальники завдали збитків на майже 2 мільйони гривень.
- На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли спровокувати насильство або агресію від поліції.
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