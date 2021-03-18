Прихильники скандальної 8-річної блогерки Мілани "атакували" Кулебу в соцмережі

Джерело:24 канал
Після того, як маму 8-річної Мілани Маханець допитали правоохоронці, сторінку дитячого омбудсмена Миколи Кулеби в інстаграмі "атакували" шанувальники юної блогерки. Раніше дівчинка потрапила у скандал через стосунки з 13-річним хлопцем.
Після того, як вся ця історія набула розголосу, саме Кулеба звернувся до Офісу генпрокурора, кіберполіції та МВС.
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18 березня у сторіс Мілани з'явився скріншот, який свідчить про те, що вона написала у цій соцмережі Кулебі. Зауважимо, що сторінку юної блогерки веде її мама – Дар'я Маханець.
"Доброго дня. Можна ми з вами зустрінемося й подивимося в очі один одному?", – мовилося у повідомленні. До сторіс прикріплений напис: "Сподіваюся, ви справді боретеся за справедливість".
У сторіс блогерка закликає "атакувати" сторінку Кулеби / Скриншот
На акаунт Кулеби за посиланням у сторіс Мілани перейшли понад 40 000 користувачів. Скоріш за все, омбудсмен не відповів дівчинці. Адже згодом вона звернулася через це до прихильників.
У сторіс блогерка закликала своїх підписників "пофлудити" у коментарях на його сторінці. Мовляв, раніше всі просто переходили й дивилися на його дописи, а тепер потрібно привернути увагу чиновника.
Шанувальники Мілани відгукнулися на це прохання. Під публікаціями дитячого обмудсмена одразу з'явилося багато повідомлень, у більшості з них – емодзі, на яких зображені квіточки.
Фанати Мілани "атакують" дитячого омбудсмена / Скриншот
Водночас у дописах також є чимало коментарів на підтримку Кулеби. Користувачі соцмережі пишуть, що "квіточками дитячого обмудсмена не залякати".
Крім цього, вони висловлюють сподівання, що уповноваженому президентом України з прав дитини вдасться розібратися з ситуацією, що склалася.