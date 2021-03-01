Придумав собі образ бунтівника, – Аваков висловився про Стерненка

Очільник МВС Арсен Аваков прокоментував вирок Сергію Стерненку та протести, які спалахнули після його оголошення. Міністр заявив, що йому "сумно" через те, що відбувається.

Говорячи про Стерненка, міністр внутрішніх справ заявив, що не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтівника.

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Аваков про Стерненка

Очільник МВС погодився пояснити свою позицію щодо справи активіста та обурення суспільства. Проте зауважив, що не хоче виділяти на це багато часу.

"У чому його героїзм? Можливо, він на фронті був? Можливо, був на Майдані у найтяжчі моменти у 2013 – 2014 році. Він з'явився вже на самому фініші Майдану", – зазначив Аваков.

Згідно з даними у "Вікіпедії", Стерненко перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014 року.

Аваков додав, що Стерненко відзначився на різних протестах з гострою критикою. "Чи є у нього досвід хороших звершень? Не хочу вірити лозунгам, маскам і міфам. Хочу бачити конкретику", – заявив він.

Міністр також відповів на питання про те, чому Стерненка засудили на більший термін, ніж винних у смерті Катерини Гандзюк. Він зазначив, що, мовляв, немає ідеальних людей та ідеального суспільства.

Ні для кого не секрет, що судова система у нас така, яка є. Можливо, саме це породжує кризу справедливості, коли ми кажемо, що її немає,

– прокоментував Аваков.

Зауважимо, що урядовець також запевнив, що він та президент Зеленський дізналися про вирок Сергію Стерненку лише у день його оголошення.

Аваков про протести

Коментуючи протести на підтримку одеського активіста, Аваков заявив, що не очікував такої напруги. Й додав, якщо протест – у критичній точці, то "на нього потрібно адекватно реагувати".

Крім цього, урядовець припустив, що в Україні можлива ситуація, схожа до штурму Капітолію у Вашингтоні. Проте у такому випадку, за словами Авакова, у влади "завжди є запасний варіант".