Криваве протистояння у Молдові: історія "замороженого" конфлікту у Придністров'ї та вплив Росії

У 1992 році у Молдові місцеві сепаратисти, із підтримкою російських військових, створили так звану Придністровську республіку. Псевдодержава досі невизнана світом та існує як такий собі музей Радянського Союзу на лівому березі Дністра.

Джерело: "Конфлікти" на 24 каналі

Сепаратистам вдалося від'єднатися завдяки потужній військовій підтримці Росії. Втім, вона тривалий час зберігала "нейтралітет".

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Історія Придністров'я

Придністровська молдавська республіка досі залишається невизнаною державою. Вона існує як такий собі музей Радянського Союзу на лівому березі Дністра.



Придністров'я / Колаж 24 каналу

► У 1992 році Росія почала реалізацію свого сценарію зі збереження інтересів у Молдавській СРСР. Події стали прекурсором того, що потім повторювалося в Грузії під час від'єднання в Абхазії та Південній Осетії, а згодом і на Донбасі.

Уже на початку 1990-х стало зрозумілим, що Радянський Союз не втримати. По всіх 15 республіках вирували національно-патріотичні рухи, які вимагали ще більшої демократії, а згодом і незалежності. Серед них і Молдова, яка десятиліттями переходила із рук у руки від Румунії до Росії.

Водночас, завдяки своїм людям, Кремль здобув великий вплив на кілька районів по лівому боці Дністра. Місцеві комуністи заявили про бажання залишитися в Союзі. Згодом ці землі отримали і свою назву – Придністров'я.

► У 1924 році в складі Української РСР було створено Молдавську Автономну РСР. А у 1940 році – Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку.

На лівому березі Дністра оселилося багато етнічних росіян. Царський режим присилав сюди поселенців – на них якраз і сперся радянський режим у 1990-х. На них спиралась і кремлівська пропаганда, виставляючи румунів у негативному світлі.

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Спалені мости

Свою інакшість "совєтскі люди" традиційно окреслювали, посідаючи чітку проросійську позицію в питанні мови. Чого не скажеш про жителів правобережжя, для яких молдавська була рідною, а її близькість до румунської – природною.



У Молдавській РСР прийняли новий закон / Скриншот з відео

1990 року Верховна Рада Молдавської РСР затвердила державний прапор, кольори якого відповідають барвам румунського. Проросійськи налаштованих придністровців це змусило виходити на вулиці і кричати про утиски націоналістів і "румунських бандерівців". Підсилювали їхні позиції економічно-промислові важелі тиску.

14 російська армія

Справжнім троянським конем стали частини 14-ої російської армії, які дислокувалися в Придністров'ї, під командуванням генерала Олександра Лєбєдя.



Олександр Лєбєдь / Фото з "Вікіпедії"

27 серпня 1991 року Молдова офіційно проголосила незалежність. За 2 дні до цього на лівому березі встигли створити так звану Придністровську Молдавську РСР (згодом перейменовану в Придністровську Молдовську Республіку) зі столицею в Тирасполі. ЇЇ президентом оголошено – Ігоря Смирнова, росіянина за походженням.



Ігор Смирнов / Фото Image Forum

Щитом і зброєю сепаратистської республіки зголошуються бути бійці 14-ої армії. Добре озброєні й організовані російські військові зайняли урядові будівлі й за день витіснили із Придністров'я представників центральної влади. Москва спочатку відмовчується, а потім навіть запевняє, що не знає ніяких придністровців і в справі їхнього домашнього конфлікту зберігає нейтралітет.

► Навесні 1992 року протистояння перейшло у відкриту війну. У ніч із першого на 2 березня невідомі обстріляли машину із придністровськими міліціонерами з міста Дубоссари, які їхали на хибний виклик. Сепаратисти звинуватили в інциденті молдаван із правого берега. Почалися активні перестрілки. Сутички із застосуванням стрілецької зброї перекинулись на навколишні села Кочієри, Коржево, Роги.

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За спогадами очевидців, квазідержава була охоплена масовою істерією. Політолог Оазу Нантой, який тоді був радником президента Молдови із питань нацменшин, називає тодішній стан придністровців колективним психозом.

Зараз це уявити неможливо. Але тоді матері були готові відправляти своїх синів вбивати й помирати, тільки б на наступний день не прокинутися в Румунії,

– розповів політолог Оазу Нантой

Найкривавіший епізод

Найкривавішим епізодом Придністровського конфлікту стали бої за Бендери. Це одне із найстаріших міст Молдови. 9 червня до Бендер підступили 4 батальйони національної армії Молдови. Разом із силами МВС (карабінерами та спецпризначенцями) вони мали повернути місто під контроль офіційного Кишинева.

На боці квазіреспубліки воювали досвідчені бійці 14-ої російської армії. У війську сепаратистів були придністровські силовики, які повелися на російську пропаганду та добровольці, які бачили новий конфлікт як вікно можливостей.



Юрій Костенко / Скриншот з відео

Підтримати молдавських сепаратистів прибули ряджені представники донського й кубанського казачейства. А ще на стороні відступників були представники УНА – УНСО. Запеклі бої точилися за міст через Дністер, який відкривав шлях на столицю псевдодержави – Тирасполь.

Розгромити сили "розкольників" збройні сили Молдови намагалися, зокрема, завдяки авіації. З цим завданням вони не впорались, як і не впоралися загалом із місією відбити Бендери. Комуністи і проросійські бойовики закріпились на лівому березі Дністра.

► 21 липня вдалося оголосити перемир'я. Того дня президенти Молдови і РФ – Мірча Снєгур І Борис Єльцин за присутності лідера ПМР Ігоря Смирнова підписали Угоду, згідно з якою визнали одночасно територіальну цілісність Молдови та "право Придністров'я самостійно вирішувати власну долю".

Що зараз із так званою ПМР: наслідки

Самопроголошену ПМР не визнала жодна держава ООН. За Конституцією Молдови, ці землі належать їй, однак де-факто вони не підконтрольні офіційному Кишиневу.

За Конституцією Молдови, ці землі належать їй, однак де-факто вони не підконтрольні офіційному Кишиневу. На території квазідержави проживають майже пів мільйона людей, які говорять трьома мовами – російською, українською та молдовською.

Вони користуються власною валютою – російським рублем.

У них є свої паспорти, зовні дуже схожі на радянські, але за межами ПМР – це звичайний шматок паперу.

У республіці зруйноване сільське господарство.

Бюджет Придністров'я цілковито залежить від дотацій Москви, що укріплює важелі впливу Кремля на цих територіях.

. Упродовж 4 місяців збройного протистояння загинуло 1200 осіб. Ще 2,5 тисячі зазнали поранень. Покинути рідні домівки в Придністров'ї були змушені 25 тисяч переселенців.

Лівий берег Дністра – такий собі заповідник Радянського Союзу із бюстами Леніна та пафосними гаслами про єдність із Росією. Це сіра зона, де процвітають корупція та контрабанда.

Зараз усі прекрасно розуміють, що це не внутрішній конфлікт і не між людьми із лівого і правого берега – це штучно заморожений конфлікт, який з одного боку є інструментом геополітичних амбіцій Росії, а з іншого – інструмент для заробляння брудних грошей,

– політолог Оазу Нантой.

Попри те, що придністровці ціною крові відокремилися від Молдови, вони не розривають із нею економічно-політичних зв'язків.

З 2016 року ПМР користується тим самим безмитним коридором із ЄС, що й Молдова. Завдяки угоді офіційного Кишинева про асоціацію з Євросоюзом у 2014 році.

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