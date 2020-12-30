Офіс Президента тестує реакцію суспільства на абсолютно неконституційний указ про зупинення повноважень голови КСУ. Водночас це може бути початком правової анархії, що дає опозиційним силам можливість говорити про перевищення президентом своїх повноважень як причини для імпічменту.

Наразі в інформаційному полі триває протистояння. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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Шляхи розв'язання проблеми щодо КСУ

Він зауважив, що процедура про способи відсторонення судді Конституційного Суду від посади прописана абсолютно чітко. Зокрема, це може робити кворум суддів КСУ, тобто саме вони можуть звільнити голову, проте є й інші підстави, зокрема:

його власна заява про відставку;

відставка за станом здоров'я;

зняття з посади через порушення закону згідно з Кримінальним кодексом України.

Але проблема в тому, що президент виходить за межі, зазначив Семенюк. Він додав, що якщо оцінювати персоналію Тупицького як колишнього чиновника, правника чи судді КСУ – це повинні робити правоохоронні органи, але не президент.

Тому що йому не властива відповідна функція з боку Конституції. Суспільство, президент та Рада повинні поважати роботу КСУ і не вдаватися до маніпуляцій,

– зазначив політолог.

Сигнал міжнародній спільноті

За його словами, Конституційний Суд – це інституція, яку створила та наділила повноваженнями Україна як суверенна держава. Тобто це був сигнал міжнародній спільноті, що держава є цивілізованою і рухається демократичним шляхом.

"Наразі це має вигляд того, що ми руйнуємо всі домовленості, які уклали раніше. Ми переходимо в категорію репутаційного капіталу і самі себе знищуємо", – зазначив Тарас Семенюк.

На його думку, міжнародна спільнота сприйматиме це з пересторогою, і після відповідних дій – ніяких інвестицій не буде. "Якщо є неповага до роботи базових інституцій, правових основ держави – то це серйозний сигнал того, що в державі може початися правова анархія", – додав він.

Тарас Семенюк наголосив, щоб зовсім уникнути відповідних конфліктів, потрібно якісно готувати закони. Адже так званий корінь зла ховається не в Конституційному Суді, а саме в періоді, коли приймали закони. Депутати мали передбачити наслідки, підсумував політолог.

Що відомо про відсторонення Тупицького