Причина пожежі у лікарні Запоріжжя: які версії розглядає поліція

4 лютого 2021 , 17:49
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Правоохоронці розслідують причини пожежі, яка спалахнула в інфекційній лікарні у Запоріжжі. Внаслідок трагедії постраждали 6 пацієнтів та 2 медичних працівників. 4 людей загинули.

Джерело: Інтерфакс – Україна

Правоохоронці перевіряють кілька версій, що могло спричинити моторошну пожежу. Зокрема – не виключають, що міг бути підпал.

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Які ще версії розглядає слідство:

  • можливі порушення пожежної безпеки;
  • техніки безпеки при роботі з обладнанням;
  • несправність медичного обладнання.

Найближчим часом мають провести усі необхідні експертизи, за їхніми результатами правоохоронці спільно з ДСНС встановлять причини трагедії.

Зауважимо, що поліція розпочала слідчі дії у кримінальному провадженні про порушення вимог пожежної безпеки, встановлених законодавством.

Пожежа у лікарні Запоріжжя: основне

  • В ніч на 4 лютого у реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася пожежа.
  • Загоряння почалося близько опівночі в одній з палат на першому поверсі. Рятувальники виносили звідти пацієнтів на руках.
  • Не обійшлось без жертв. Загинули 3 пацієнти та молода лікарка. Їхнім родинам пообіцяли виплатити по 50 тисяч гривень.
  • Очільник МОЗ Максим Степанов відвідав місце трагедії. За його словами, врятувати загиблих було "практично неможливо".
  • Правоохоронці вже затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні, де сталася трагедія.