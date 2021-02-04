Причина пожежі у лікарні Запоріжжя: які версії розглядає поліція

Правоохоронці розслідують причини пожежі, яка спалахнула в інфекційній лікарні у Запоріжжі. Внаслідок трагедії постраждали 6 пацієнтів та 2 медичних працівників. 4 людей загинули.
Джерело: Інтерфакс – Україна
Правоохоронці перевіряють кілька версій, що могло спричинити моторошну пожежу. Зокрема – не виключають, що міг бути підпал.
Зверніть увагу Степанов анонсував перевірки у всіх лікарнях через пожежу у Запоріжжі
Які ще версії розглядає слідство:
- можливі порушення пожежної безпеки;
- техніки безпеки при роботі з обладнанням;
- несправність медичного обладнання.
Найближчим часом мають провести усі необхідні експертизи, за їхніми результатами правоохоронці спільно з ДСНС встановлять причини трагедії.
Зауважимо, що поліція розпочала слідчі дії у кримінальному провадженні про порушення вимог пожежної безпеки, встановлених законодавством.
Пожежа у лікарні Запоріжжя: основне
- В ніч на 4 лютого у реанімаційному відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася пожежа.
- Загоряння почалося близько опівночі в одній з палат на першому поверсі. Рятувальники виносили звідти пацієнтів на руках.
- Не обійшлось без жертв. Загинули 3 пацієнти та молода лікарка. Їхнім родинам пообіцяли виплатити по 50 тисяч гривень.
- Очільник МОЗ Максим Степанов відвідав місце трагедії. За його словами, врятувати загиблих було "практично неможливо".
- Правоохоронці вже затримали відповідального за протипожежну безпеку у лікарні, де сталася трагедія.