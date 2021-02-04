Причина пожежі у лікарні Запоріжжя: які версії розглядає поліція

Правоохоронці розслідують причини пожежі, яка спалахнула в інфекційній лікарні у Запоріжжі. Внаслідок трагедії постраждали 6 пацієнтів та 2 медичних працівників. 4 людей загинули.

Джерело: Інтерфакс – Україна

Правоохоронці перевіряють кілька версій, що могло спричинити моторошну пожежу. Зокрема – не виключають, що міг бути підпал.

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Які ще версії розглядає слідство:

можливі порушення пожежної безпеки;

техніки безпеки при роботі з обладнанням;

несправність медичного обладнання.

Найближчим часом мають провести усі необхідні експертизи, за їхніми результатами правоохоронці спільно з ДСНС встановлять причини трагедії.

Зауважимо, що поліція розпочала слідчі дії у кримінальному провадженні про порушення вимог пожежної безпеки, встановлених законодавством.

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