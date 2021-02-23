Чи причетні чиновники НБУ до справи "Приватбанку": НАБУ перевіряє

Бюро проводить досудове розслідування щодо справи "Приватбанку". Про перевірку чиновників НБУ заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморов.

До теми Лише один із трьох – під вартою: що відомо про перебування фігурантів справи "Приватбанку"

За словами Скороморова, є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яку наразі перевіряють. Детектив розповів, що збирають докази та виконують запити про міжнародну правову допомогу.

Виведення грошей з "Приватбанку": що відомо

Ще до того як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним підозрювані розробили план, аби вивести з нього гроші.

Планували нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію у зв'язку із ростом курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи.

Водночас у договорах винагорода не передбачалась. До того ж для такої мети підробили документи.

Сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.