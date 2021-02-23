Чи причетні чиновники НБУ до справи "Приватбанку": НАБУ перевіряє

Джерело:НАБУ
Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють причетністть чиновників Нацбанку до виведення грошей з "Приватбанку". Наразі у справі збирають докази.
Бюро проводить досудове розслідування щодо справи "Приватбанку". Про перевірку чиновників НБУ заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморов.
До теми Лише один із трьох – під вартою: що відомо про перебування фігурантів справи "Приватбанку"
За словами Скороморова, є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яку наразі перевіряють. Детектив розповів, що збирають докази та виконують запити про міжнародну правову допомогу.Важливо! Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру у розтраті грошей банку. В аеропорту 22 лютого затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка. Крім того, за даними 24 каналу, підозрюваним є експосадовці Олександр Дубілет та Олена Бичихіна.