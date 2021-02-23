Чи причетні чиновники НБУ до справи "Приватбанку": НАБУ перевіряє

23 лютого 2021 , 15:42
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Джерело:

НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють причетністть чиновників Нацбанку до виведення грошей з "Приватбанку". Наразі у справі збирають докази.

Бюро проводить досудове розслідування щодо справи "Приватбанку". Про перевірку чиновників НБУ заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморов.

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За словами Скороморова, є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яку наразі перевіряють. Детектив розповів, що збирають докази та виконують запити про міжнародну правову допомогу.

Важливо! Трьом колишнім топменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру у розтраті грошей банку. В аеропорту 22 лютого затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка. Крім того, за даними 24 каналу, підозрюваним є експосадовці Олександр Дубілет та Олена Бичихіна.

Виведення грошей з "Приватбанку": що відомо

  • Ще до того як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним підозрювані розробили план, аби вивести з нього гроші.
  • Планували нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію у зв'язку із ростом курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи.
  • Водночас у договорах винагорода не передбачалась. До того ж для такої мети підробили документи.
  • Сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.