Чи причетні чиновники НБУ до справи "Приватбанку": НАБУ перевіряє
Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють причетністть чиновників Нацбанку до виведення грошей з "Приватбанку". Наразі у справі збирають докази.
Джерело:НАБУ
Бюро проводить досудове розслідування щодо справи "Приватбанку". Про перевірку чиновників НБУ заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморов.
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За словами Скороморова, є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яку наразі перевіряють. Детектив розповів, що збирають докази та виконують запити про міжнародну правову допомогу.
Виведення грошей з "Приватбанку": що відомо
- Ще до того як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним підозрювані розробили план, аби вивести з нього гроші.
- Планували нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію у зв'язку із ростом курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи.
- Водночас у договорах винагорода не передбачалась. До того ж для такої мети підробили документи.
- Сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.
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