Президентське подружжя вшанувало пам'ять Тараса Шевченка

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 9 березня вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Вони поклали квіти до пам'ятника видатному Кобзареві у Києві.

Зеленські вшанували пам'ять поета

9 березня 2021 року відзначають 207 річницю з дня народження видатного українського поета й художника.

Цікаво Чи міг би Шевченко стати твоїм другом: літературний тест

Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні,

– сказав президент.