Президентське подружжя вшанувало пам'ять Тараса Шевченка

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 9 березня вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Вони поклали квіти до пам'ятника видатному Кобзареві у Києві.
9 березня 2021 року відзначають 207 річницю з дня народження видатного українського поета й художника.
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Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні,
– сказав президент.