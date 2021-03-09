Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 9 березня вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Вони поклали квіти до пам'ятника видатному Кобзареві у Києві.

Зеленські вшанували пам'ять поета

9 березня 2021 року відзначають 207 річницю з дня народження видатного українського поета й художника.

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Творчість та життєва позиція Тараса Шевченка завжди єднали українців навколо боротьби за цінності свободи та справедливості. Його Заповіт пройшов крізь століття і продовжує залишатися актуальним у наші дні,

– сказав президент.

Зверніть увагу! Щороку в Україні 9 березня відзначають день народження Шевченка. Попри те, що великий митець жив ще 200 років тому, він став символом Революції Гідності. Рядки поета ставали лозунгами, а його вірші декламували Герої Небесної Сотні.



До речі, у світі існує майже 1400 пам'ятників Шевченку. Письменник не втрачає популярності і зараз. Так, у 2020 році він був у топ 10 пошукових запитів Вікіпедії.