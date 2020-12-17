Глава Франції отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі Еммануель Макрон перебуває на самоізоляції.

Макрон працює дистанційно

Інформацію про інфікування Макрона підтвердив Єлисейський палац 17 грудня. Про це повідомляє France bleu.

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Президент пішов на самоізоляцію на тиждень і продовжує працювати дистанційно.

У Франції посилили карантинні обмеження

Зазначимо, що нещодавно у Франції знову посилили карантинні обмеження у рамках боротьби з пандемією коронавірусу. На період свят в країні вирішили ввести комендантську годину. Вона діятиме з 20 вечора до 6 ранку. Дотримання обмежень буде посилено контролюватися. У разі порушення загрожує штраф у розмірі 135 євро. На Різдво це правило скасують, а от на Новий Рік воно діятиме.

Ситуація з коронавірусом у Франції

Станом на 17 грудня в Франції виявили понад 2 мільйони 465 тисяч випадків коронавірусу. З них летальні – понад 59 тисяч. Одужали лише 186 тисяч хворих.