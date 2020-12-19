Чилійського президента Себастьяна Піньєра оштрафували на 2,5 мільйона песо, що становить майже 3,5 тисячі доларів. Такий штраф главі держави виписали за порушення маскового режиму в громадському місці.

Цікаво, що про правопорушення президент Піньєра заявив сам. Про це у твіттері інформує Міністерство охорони здоров'я регіону Вальпараїсо.

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Що відомо про порушення

Раніше в мережі з'явилося фото, на якому президент Чилі позує для селфі поруч з незнайомою дівчиною на пляжі без маски. Світлина викликала широкий резонанс.



Президент Чилі сфотографувався без маски й порушив масковий режим / Фото LOUIS PATRICK

Кого ще штрафували за порушення карантинних обмежень

Через неправильне носіння маски експрезидента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 3 тисячі крон (близько 3,3 тисячі гривень). Маска не прикривала рот і ніс.

На 17 тисяч гривень суд оштрафував голову Офісу президента Андрія Єрмака та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників, за те, що вони разом з президентом Зеленським пили каву в одному з кафе Хмельницького.

Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе була оштрафована у Тбілісі на 600 доларів за порушення обмеження на пересування в нічний час.

Яка епідемситуація в Чилі

Від початку пандемії коронавірусу у країні зафіксували 581 тисячу випадків зараження. Водночас за цей період повністю одужали 552 тисячі людей. Побороти хворобу, на жаль, не змогли 16 051 чилієць.