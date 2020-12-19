За порушення маскового режиму президент Чилі сплатить 3,5 тисячі доларів штрафу
Чилійського президента Себастьяна Піньєра оштрафували на 2,5 мільйона песо, що становить майже 3,5 тисячі доларів. Такий штраф главі держави виписали за порушення маскового режиму в громадському місці.
Цікаво, що про правопорушення президент Піньєра заявив сам. Про це у твіттері інформує Міністерство охорони здоров'я регіону Вальпараїсо.
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Що відомо про порушення
Раніше в мережі з'явилося фото, на якому президент Чилі позує для селфі поруч з незнайомою дівчиною на пляжі без маски. Світлина викликала широкий резонанс.
Президент Чилі сфотографувався без маски й порушив масковий режим / Фото LOUIS PATRICK
Кого ще штрафували за порушення карантинних обмежень
- Через неправильне носіння маски експрезидента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 3 тисячі крон (близько 3,3 тисячі гривень). Маска не прикривала рот і ніс.
- На 17 тисяч гривень суд оштрафував голову Офісу президента Андрія Єрмака та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, а також інших чиновників, за те, що вони разом з президентом Зеленським пили каву в одному з кафе Хмельницького.
- Колишня очільниця Національної поліції України Хатія Деканоїдзе була оштрафована у Тбілісі на 600 доларів за порушення обмеження на пересування в нічний час.
Яка епідемситуація в Чилі
Від початку пандемії коронавірусу у країні зафіксували 581 тисячу випадків зараження. Водночас за цей період повністю одужали 552 тисячі людей. Побороти хворобу, на жаль, не змогли 16 051 чилієць.
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