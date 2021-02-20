Ми не маємо права забути імена загиблих, – президент Зеленський вшанував подвиг Небесної Сотні

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста, де загинули активісти Майдану.

Президент зауважив, кожне ім'я того, хто віддав життя під час Революції Гідності, має закарбуватись у пам'яті.

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Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!,

– наголосив Зеленський.

Подружжя також вдарило у Дзвін Гідності. 20 лютого він дзвонитиме ще багато разів – за кожним з героїв, що загинули на Майдані. Його виготували за дорученням президента.

Дзвін лунатиме у пам'ять кожного з героїв

На дзвоні є напис: "Слава Україні! Небесній Сотні слава!". У майбутньому на цьому місці планують створити Національний меморіал Героїв Небесної Сотні.

У день народження кожного, хто віддав своє життя на Майдані, перед дзвоном встановлюватимуть його портрет і тоді лунатиме пам'ятний дзвін.

Дивіться фото з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні: