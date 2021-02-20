Ми не маємо права забути імена загиблих, – президент Зеленський вшанував подвиг Небесної Сотні
Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанували День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста, де загинули активісти Майдану.
Джерело:Офіс Президента
Президент зауважив, кожне ім'я того, хто віддав життя під час Революції Гідності, має закарбуватись у пам'яті.
Треба прочитати Чорний день в історії: в Україні – роковини наймасштабнішого розстрілу на Майдані
Ми не маємо права забути імена всіх загиблих на Майдані. Ми не маємо права не дізнатися імена всіх винних у цьому. Ми не маємо права не побудувати саме ту країну, за яку вони віддали свої життя. Вічна пам'ять усім, хто загинув за майбутнє України!,
– наголосив Зеленський.
Подружжя також вдарило у Дзвін Гідності. 20 лютого він дзвонитиме ще багато разів – за кожним з героїв, що загинули на Майдані. Його виготували за дорученням президента.
Дзвін лунатиме у пам'ять кожного з героїв
На дзвоні є напис: "Слава Україні! Небесній Сотні слава!". У майбутньому на цьому місці планують створити Національний меморіал Героїв Небесної Сотні.
Дивіться фото з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні:
Поділитися новиною