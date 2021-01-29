Тепер і понад сто років тому загроза однакова, – президент вшанував пам'ять Героїв Крут

29 січня 2021 , 11:43
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Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут. 103 роки тому кілька сотень курсантів та козаків "Вільного козацтва" зіткнулись у смертельному бою з в рази чисельнішим військом Червоної гвардії.

Джерело: офіційне представництво президента України

Пам'ять загиблих сміливців вшанували хвилиною мовчання.

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

Після цього пролунав гімн України, а воїни почесної варти відсалютували зі зброї.

Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли,
– сказав президент.

Глава держави закликав сьогодні, у важкий час протистояння, не забувати про ту щирість, з якою захищають Україну, як тоді під Крутами, так і зараз – на Донбасі.

Також у церемонії взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, спікер Дмитро Разумков, голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зверніть увагу! Також президент встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, що загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, і загиблого під Іловайськом кавалеру ордену Данила Галицького Маркіяна Паславського.

Дивіться фото з церемонії вшанування:

Коротко про бій під Крутами:

  • Протистояння відбулось 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути.
  • Українські сили налічували менше тисячі осіб і складались зі старшин та курсантів старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи мені Хмельницького, студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва.
  • Їм протистояли близько 6 тисяч більшовиків.
  • Українським частинам довелось відступати на потязі.
  • Українці втратили від 80 до 100 героїв.
  • Втрати противника значно більші – кілька сотень.
  • Тих українських студентів, які потрапили в полон, катували, а потім вбили.