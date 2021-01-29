Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут. 103 роки тому кілька сотень курсантів та козаків "Вільного козацтва" зіткнулись у смертельному бою з в рази чисельнішим військом Червоної гвардії.

Джерело: офіційне представництво президента України

Пам'ять загиблих сміливців вшанували хвилиною мовчання.

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

Після цього пролунав гімн України, а воїни почесної варти відсалютували зі зброї.

Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли,

– сказав президент.

Глава держави закликав сьогодні, у важкий час протистояння, не забувати про ту щирість, з якою захищають Україну, як тоді під Крутами, так і зараз – на Донбасі.

Також у церемонії взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, спікер Дмитро Разумков, голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Зверніть увагу! Також президент встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, що загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, і загиблого під Іловайськом кавалеру ордену Данила Галицького Маркіяна Паславського.

Дивіться фото з церемонії вшанування:

Коротко про бій під Крутами: