Тепер і понад сто років тому загроза однакова, – президент вшанував пам'ять Героїв Крут
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут. 103 роки тому кілька сотень курсантів та козаків "Вільного козацтва" зіткнулись у смертельному бою з в рази чисельнішим військом Червоної гвардії.
Джерело: офіційне представництво президента України
Пам'ять загиблих сміливців вшанували хвилиною мовчання.
Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
Після цього пролунав гімн України, а воїни почесної варти відсалютували зі зброї.
Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли,
– сказав президент.
Глава держави закликав сьогодні, у важкий час протистояння, не забувати про ту щирість, з якою захищають Україну, як тоді під Крутами, так і зараз – на Донбасі.
Також у церемонії взяли участь глава уряду Денис Шмигаль, спікер Дмитро Разумков, голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Дивіться фото з церемонії вшанування:
Коротко про бій під Крутами:
- Протистояння відбулось 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути.
- Українські сили налічували менше тисячі осіб і складались зі старшин та курсантів старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи мені Хмельницького, студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва.
- Їм протистояли близько 6 тисяч більшовиків.
- Українським частинам довелось відступати на потязі.
- Українці втратили від 80 до 100 героїв.
- Втрати противника значно більші – кілька сотень.
- Тих українських студентів, які потрапили в полон, катували, а потім вбили.
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