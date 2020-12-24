Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим за західним обрядом. Глава держави побажав миру та злагоди, а також наголосив, що у рік важких випробувань має перемогти добро та милосердя.

Добро та милосердя має перемогти у рік випробувань, – президент

У відеопривітанні глава держави висловив сподівання, що добро та милосердя має перемогти у рік, сповнений важкими випробуваннями. Про це повідомляє 24 канал.

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Ми тримаємо дистанцію, але не відвертаємось один від одного, носимо маски, але хочемо бачити усмішки на обличчі наших батьків, наших коханих, наших дітей, нашої України,

– сказав Зеленський.

Саме народження Сина Божого подарувало людям надію на спасіння. Отож, наголосив президент, вона має наповнити серця українців. Зеленський також побажав, аби на українську землю прийшов мир та процвітання.

"Бажаю всім веселих, теплих, смачних, а головне – здорових різдвяних свят!" – завершив привітання президент.

Дивіться відео привітання президента Володимира Зеленського: