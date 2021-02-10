Президент підписав закон, який стосується наглядової ради "Суспільного"

Глава держави Володимир Зеленський підписав закон, який усуває розбіжність у питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради "Суспільного".
Президент підписав закон, який стосується членів Наглядової ради Суспільного мовника, сьогодні, 10 лютого. Верхована Рада прийняла цей закон ще 2 лютого 2021 року.
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Документ усуває колізію в процедурах призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.
Що передбачає закон
Зверніть увагу
- Відтепер строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить 5 років з моменту офіційного оприлюднення відповідного рішення.
- Учасників наглядової ради НСТУ висувають від партії або групи. Якщо він достроково завершує свої повноваження, а політичне формування досі є активним, то вони ухвалюють рішення про делегування нового члена Наглядової ради до завершення основного строку.
- Депутатські фракції чи групи не можуть обирати членів Наглядової ради "Суспільного", якщо до проведення виборів нового складу Верховної Ради України залишилось менш ніж 180 днів.
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