Глава держави Володимир Зеленський підписав закон, який усуває розбіжність у питанні призначення та звільнення членів Наглядової ради "Суспільного".

Президент підписав закон, який стосується членів Наглядової ради Суспільного мовника, сьогодні, 10 лютого. Верхована Рада прийняла цей закон ще 2 лютого 2021 року.

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Документ усуває колізію в процедурах призначення та звільнення членів Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Закон набирає чинності на наступний день після його опублікування.

Що передбачає закон

Відтепер строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ становить 5 років з моменту офіційного оприлюднення відповідного рішення.

Учасників наглядової ради НСТУ висувають від партії або групи. Якщо він достроково завершує свої повноваження, а політичне формування досі є активним, то вони ухвалюють рішення про делегування нового члена Наглядової ради до завершення основного строку.

Депутатські фракції чи групи не можуть обирати членів Наглядової ради "Суспільного", якщо до проведення виборів нового складу Верховної Ради України залишилось менш ніж 180 днів.

Зверніть увагу! Верховна Рада також планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.