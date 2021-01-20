Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих українських військових. Мовиться про захисників, які віддали життя саме 20 січня у 2015 – 2020 роках.

Оголосили прізвище 51 українського героя

Захід відбувся біля будівлі Міністерства оборони. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Оголосили 51 прізвище загиблого героя, 48 з яких не повернулись з оборони Донецького аеропорту. Після кожного імені, яке лунало, почесна варта била у дзвін та салютувала зі стрілецької зброї.

Глава держави поклав квіти Пам'ятного дзвона та поговорив з рідними полеглих.

Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України,

– наголосив Зеленський.

Президент побажав, щоб в Україні нарешті запанував мир, а також, щоб кількість тих прізвищ, які оголосили біля Пам'ятного дзвона, не збільшувалась.

Хто ще взяв участь у церемонії вшанування

В церемонії вшанування пам'яті також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Дивіться фото з церемонії біля Міноборони:

Зверніть увагу! 16 січня в Україні відзначали День пам'яті кіборгів – захисників Донецького аеропорту. Оборона об'єкта тривала 242 дні і коштувала життя близько сотні українських героїв.