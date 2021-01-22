У Харкові президент Зеленський провів нараду щодо запобігання надзвичайним ситуаціям. Глава держави наполягає на зміні підходу до догляду за літніми людьми, аби трагедія, схожа на пожежу у будинку престарілих, не повторилась.

Президент закликав покарати винних

Зеленський наголосив, що винні у смертельній пожежі мають бути покарані. Про це інформує пресслужба глави держави.

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Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні,

– сказав Зеленський.

Затриманим готують повідомлення про підозру

Наразі усім 4 затриманих готують повідомлення про підозру та обиратимуть запобіжний захід. Як з'ясувала урядова комісія, що даних про заклад, у якому загинули 15 людей, не було у департаменті соціального захисту.

Для закладів, де перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю, законом встановлено чіткі критерії та вимоги до функціонування. Мінсоцполітики займеться виявленням закладів, відомості про які відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг,

– наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За словами представників поліції у самому Харкові та на території області виявили ще 32 заклади, які працювали нелегально. У них перебували 72 наркозалежних та 216 літніх людей. У комунальних закладах, куди їх можна перемістити, знайшли 136 місць.

На нараді запропонували створити реєстр подібних закладів

На нараді у президента зазначили, що потрібно підготувати законодавчу базу, яка роз'яснить, як мають надавати дозволи на діяльність подібних закладів.

Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію,

– зазначив Володимир Зеленський.

Наразі займуться перевіркою протипожежних систем усіх закладів, де перебувають незахищені категорії громадян.

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