Президент вимагає змінити підхід до догляду за літніми людьми: результати наради в Харкові
У Харкові президент Зеленський провів нараду щодо запобігання надзвичайним ситуаціям. Глава держави наполягає на зміні підходу до догляду за літніми людьми, аби трагедія, схожа на пожежу у будинку престарілих, не повторилась.
Президент закликав покарати винних
Зеленський наголосив, що винні у смертельній пожежі мають бути покарані. Про це інформує пресслужба глави держави.
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Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні,
– сказав Зеленський.
Затриманим готують повідомлення про підозру
Наразі усім 4 затриманих готують повідомлення про підозру та обиратимуть запобіжний захід. Як з'ясувала урядова комісія, що даних про заклад, у якому загинули 15 людей, не було у департаменті соціального захисту.
Для закладів, де перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю, законом встановлено чіткі критерії та вимоги до функціонування. Мінсоцполітики займеться виявленням закладів, відомості про які відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг,
– наголосив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
За словами представників поліції у самому Харкові та на території області виявили ще 32 заклади, які працювали нелегально. У них перебували 72 наркозалежних та 216 літніх людей. У комунальних закладах, куди їх можна перемістити, знайшли 136 місць.
На нараді запропонували створити реєстр подібних закладів
На нараді у президента зазначили, що потрібно підготувати законодавчу базу, яка роз'яснить, як мають надавати дозволи на діяльність подібних закладів.
Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію,
– зазначив Володимир Зеленський.
Наразі займуться перевіркою протипожежних систем усіх закладів, де перебувають незахищені категорії громадян.
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Головне про пожежу у будинку престарілих у Харкові
- Будинок престарілих у Харкові загорівся 21 січня.
- На час пожежі там перебували 33 людини. З них 15 – загинули.
- Попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Оскільки заклад діяв незаконно, то уже затримали власника будівлі, орендаря та його дружину, а також адміністратора.
- Через трагедію до Харкова прибув президент Зеленський.
- 22 січня у Харкові оголосили траур. Загальнонаціональний траур – 23 січня.
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